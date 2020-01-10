{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Австралии
Обновлено 

FT: несколько зарубежных посольств приостановили работу в Канберре из-за лесных пожаров

В их числе дипмиссии Венгрии, Ирландии, Италии и Эстонии

ТАСС, 10 января. Несколько зарубежных дипмиссий приостановил работу в Канберре в связи с высокой пожарной опасностью, задымлениями, загрязнением воздуха на фоне жаркой погоды с сильным ветром. Об этом сообщает в пятницу британская газета Financial Times.

На эту тему
"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

Так, временно закрылась "из-за опасного для здоровья загрязнения воздуха" дипмиссия Венгрии, все запросы в адрес которой дипломаты рекомендуют направлять в консульства страны в Сиднее и Мельбурне. Ранее по этой причине в Канберре приостановили деятельность посольства Ирландии и Италии. Теперь, по данным издания, это намеревается сделать и дипмиссия Израиля.

Посольство Эстонии, согласно сообщению его дипломатов, возобновит работу в Сиднее.

"Причиной временного переезда сотрудников посольства [Эстонии] стало ухудшение качества воздуха, а также стремление защитить наиболее уязвимых членов семей его сотрудников", - приводит газета заявление главы эстонской дипмиссии Керсти Эсмаа. Подобное ранее происходило только в странах, где происходили острые политические кризисы, добавила она.

Согласно информации исполнительного директора Канберрской торговой палаты Майкла Шапера, в Канберре закрылись также многие правительственные институты.

Австралийские власти с связи с усилившимся загрязнением воздуха объявили о том, что будут обнародовать сведения о качестве воздуха каждый час, а не средние показатели за сутки, как это делали ранее. В пятницу они призвали почти четверть миллиона человек покинуть дома из-за высокой пожарной опасности. По прогнозам экспертов, в нескольких регионах страны температура воздуха при сильном ветре превысит 40 градусов Цельсия, что грозит возникновением новых очагов пожаров.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
Реклама на ТАСС
Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
Пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС