FT: несколько зарубежных посольств приостановили работу в Канберре из-за лесных пожаров

ТАСС, 10 января. Несколько зарубежных дипмиссий приостановил работу в Канберре в связи с высокой пожарной опасностью, задымлениями, загрязнением воздуха на фоне жаркой погоды с сильным ветром. Об этом сообщает в пятницу британская газета Financial Times .

Так, временно закрылась "из-за опасного для здоровья загрязнения воздуха" дипмиссия Венгрии, все запросы в адрес которой дипломаты рекомендуют направлять в консульства страны в Сиднее и Мельбурне. Ранее по этой причине в Канберре приостановили деятельность посольства Ирландии и Италии. Теперь, по данным издания, это намеревается сделать и дипмиссия Израиля.

Посольство Эстонии, согласно сообщению его дипломатов, возобновит работу в Сиднее.

"Причиной временного переезда сотрудников посольства [Эстонии] стало ухудшение качества воздуха, а также стремление защитить наиболее уязвимых членов семей его сотрудников", - приводит газета заявление главы эстонской дипмиссии Керсти Эсмаа. Подобное ранее происходило только в странах, где происходили острые политические кризисы, добавила она.

Согласно информации исполнительного директора Канберрской торговой палаты Майкла Шапера, в Канберре закрылись также многие правительственные институты.

Австралийские власти с связи с усилившимся загрязнением воздуха объявили о том, что будут обнародовать сведения о качестве воздуха каждый час, а не средние показатели за сутки, как это делали ранее. В пятницу они призвали почти четверть миллиона человек покинуть дома из-за высокой пожарной опасности. По прогнозам экспертов, в нескольких регионах страны температура воздуха при сильном ветре превысит 40 градусов Цельсия, что грозит возникновением новых очагов пожаров.