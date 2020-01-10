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Обновлено 

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Пострадавших нет
Ми-8 Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Описание
Ми-8
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТАСС, 10 января. Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В 12:40 (08:40 мск) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 206 километрах северо-восточнее населенного пункта Хатанга", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах отметил, что в результате аварии никто не пострадал. По его словам, причиной инцидента стал отказ двигателя.

"У Ми-8, принадлежащего "Красавиа", отказал один из двигателей, что и стало причиной вынужденной посадки", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила ТАСС, что вертолет экстренно сел из-за срабатывания одного из датчиков неисправности. 

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"Вертолет Ми-8 осуществлял перелет с поселка Сындасско до Хатанги. Через 23 км произошло срабатывание одного из датчиков неисправности, в связи с чем экипаж принял решение сесть на площадку, подобранную с воздуха", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вертолет, на борту которого находились 14 пассажиров и три члена экипажа, совершил посадку благополучно, никто не пострадал, судно повреждений не получило. Норильская транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.

Как сообщили журналистам в региональном главке МЧС, спасатели вылетели к месту посадки. "На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и членов экипажа. На борту находятся спасатели, медики", - уточнил представитель ведомства.

В администрации села Хатанга ТАСС уточнили, что Ми-8 перевозил школьников после каникул.  

"Это рейс отдела образования, детей вывозим с поселков после каникул. В школу-интернат. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Детей везли из поселка Сындасско, одного из самых северных населенных пунктов мира, большинство жителей которого - долганы. Дети многих северян учатся в интернатах, приезжая в семьи на каникулы. В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.

В новость были внесены изменения (10:30 мск) - добавлены подробности.

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