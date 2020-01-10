Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

ТАСС, 10 января. Вертолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В 12:40 (08:40 мск) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 206 километрах северо-восточнее населенного пункта Хатанга", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах отметил, что в результате аварии никто не пострадал. По его словам, причиной инцидента стал отказ двигателя.

"У Ми-8, принадлежащего "Красавиа", отказал один из двигателей, что и стало причиной вынужденной посадки", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила ТАСС, что вертолет экстренно сел из-за срабатывания одного из датчиков неисправности.