Суды Петербурга вновь эвакуируют из-за анонимных сообщений с угрозой взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в несколько районных судов Петербурга в пятницу утром. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, идет эвакуация посетителей и персонала судов.

"Красногвардейский, Колпинский, Куйбышевский районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Кроме того, эвакуация проходит в Василеостровском районном суде Петербурга, а также в Петродворцовом, Сестрорецком, Дзержинском, Октябрьском районных судах.

Сообщения о "минировании" поступали в суды практически каждый день с конца ноября 2019 года. После проверок все они оказались ложными.

В новость были внесены изменения (9:42 мск) - добавлены подробности.