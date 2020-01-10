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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Франция готова помочь в расследовании крушения украинского лайнера в Иране

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Французские эксперты готовы предоставить помощь в расследовании крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, чтобы как можно скорее выяснить правду о его причинах. Об этом заявил в пятницу в эфире радио RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция готова предоставить необходимую экспертизу того, что произошло, - сказал министр. - Если к нам обратятся, мы можем предоставить помощь". "Самое главное, чтобы по этой теме была выяснена правда и как можно скорее", - подчеркнул он.

8 января самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Теги
ИранФранцияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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