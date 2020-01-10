{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве после травмирования новорожденных

Марина Сармосян находится под домашним арестом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей роддомом №27 в Москве Марины Сармосян по факту травмирования или гибели четырех новорожденных из-за использования запрещенной методики родов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем сюжете на канале ведомства в YouTube.

На эту тему

"В 27-м роддоме Москвы скандал. Против заведующей Марины Сармосян возбуждено уголовное дело, она под домашним арестом. Несколько врачей от практики временно отстранены", - сообщает СК.

Как сообщил в сюжете замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимир Меньшов, в деле фигурируют четыре случая родов в этой больнице, которые закончились смертью новорожденного или рождением ребенка с тяжелейшими осложнениями для здоровья. При этом роддом считался одним из лучших в столице. Следователи тщательным образом разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, проводится комплексная судебная экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты Москвы и России.

В СК также рассказали о запрещенной методике под названием "прием Кристеллера", используемой при родах в этой больнице. При такой методике, когда ослабли потуги, рукой надавливают на живот, чтобы быстрее появился младенец. Но, если ребенок страдает, то и травмы у него появляются быстрее. В сюжете отмечается, что когда-то практика давления врачей и акушеров на живот роженицы признавалась официальной медициной, однако риск причинить серьезный вред новорожденному оказался чересчур велик.

В свою очередь президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский сообщает в сюжете, что в этом роддоме под влиянием главврача сложилась определенная школа отношения к беременным и к родам. "В тех случаях, которые я успел изучить, речь шла о том, чтобы не делать кесарево до последнего момента, можно говорить о том, что коллектив роддома считал, что нужно, чтобы женщина родила сама. Поскольку, если не родила сама - то вроде как и не женщина, - сказал Саверский. - А когда ребенок физически не мог пройти, то уже начинали просто давить на живот, потому что деваться было некуда". Также он отметил, что Лига пациентов столкнулась с тем, что роддом манипулировал информацией. В больнице, по его словам, следят за информацией о них на сайтах и помогут ее "подчищать".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в школу в Пушкине
Из здания эвакуировали более 400 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС