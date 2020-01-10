СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве после травмирования новорожденных

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей роддомом №27 в Москве Марины Сармосян по факту травмирования или гибели четырех новорожденных из-за использования запрещенной методики родов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем сюжете на канале ведомства в YouTube .

"В 27-м роддоме Москвы скандал. Против заведующей Марины Сармосян возбуждено уголовное дело, она под домашним арестом. Несколько врачей от практики временно отстранены", - сообщает СК.

Как сообщил в сюжете замруководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Владимир Меньшов, в деле фигурируют четыре случая родов в этой больнице, которые закончились смертью новорожденного или рождением ребенка с тяжелейшими осложнениями для здоровья. При этом роддом считался одним из лучших в столице. Следователи тщательным образом разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, проводится комплексная судебная экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты Москвы и России.

В СК также рассказали о запрещенной методике под названием "прием Кристеллера", используемой при родах в этой больнице. При такой методике, когда ослабли потуги, рукой надавливают на живот, чтобы быстрее появился младенец. Но, если ребенок страдает, то и травмы у него появляются быстрее. В сюжете отмечается, что когда-то практика давления врачей и акушеров на живот роженицы признавалась официальной медициной, однако риск причинить серьезный вред новорожденному оказался чересчур велик.

В свою очередь президент Лиги пациентов, член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский сообщает в сюжете, что в этом роддоме под влиянием главврача сложилась определенная школа отношения к беременным и к родам. "В тех случаях, которые я успел изучить, речь шла о том, чтобы не делать кесарево до последнего момента, можно говорить о том, что коллектив роддома считал, что нужно, чтобы женщина родила сама. Поскольку, если не родила сама - то вроде как и не женщина, - сказал Саверский. - А когда ребенок физически не мог пройти, то уже начинали просто давить на живот, потому что деваться было некуда". Также он отметил, что Лига пациентов столкнулась с тем, что роддом манипулировал информацией. В больнице, по его словам, следят за информацией о них на сайтах и помогут ее "подчищать".