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Землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило арку Пунта-Вентана

Стихия разрушила одну из главных достопримечательностей островного государства
Описание
© AP Photo/Jorge A. Ramirez Portela

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Землетрясение разрушило одну из основных достопримечательностей Пуэрто-Рико - скальное образование в форме круглого окна, образовавшееся в результате выветривания на побережье Карибского моря в местечке Гуанилья. Об этом сообщает газета The New York Times.

Мэр Гуанильи Нельсон Торрес Йордан сообщил, что первые подземные толчки, зарегистрированные неделю назад, привели к образованию крупных трещин в своде природной арки, украшающей вид на море с южного побережья Пуэрто-Рико. 6 января после землетрясения магнитудой 5,8 Пунта-Вентана обрушилась.

Информацию подтвердила метеорологическая лаборатория Университета Пуэрто-Рико. Она разместила в своем микроблоге в Twitter фотографии природной арки и того, что от нее осталось. "Природная арка Пунта-Вентана в Гуанилье исчезла", - констатировали сотрудники лаборатории.

Скалы арочной формы есть в Крыму, в Чехии, Израиле, Австралии, Китае и американском штате Юта.

С 28 декабря Пуэрто-Рико пережило серию землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составляла 6,4. Стихийное бедствие привело к гибели одного человека и ранению восьмерых. Большая часть острова осталась без электроэнергии. Ее подача к четвергу была восстановлена в 550 тыс. домов - трети всех потребителей островного государства. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес ввела чрезвычайное положение на всей территории острова.

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