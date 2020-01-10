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В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам

По мнению сотрудников Следственного комитета, тем самым врач больницы подверг опасности жизнь и здоровье пациента

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

В июле 2019 года хирург больницы в Ковдорском районе поручил студентам-медикам, не имеющим право самостоятельно оперировать, провести плановую ампутацию ноги пациенту. Сам врач лишь давал студентам устные указания, а после внес в медицинские документы ложные сведения о том, что операцию выполнял он. По мнению следствия, своими действиями хирург умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности.

По данным прокуратуры, во время операции врач несколько раз покидал операционную, а студенты бесконтрольно продолжали операцию, продлившуюся в общей сложности около семи часов.

Теги
РоссияМурманская область
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