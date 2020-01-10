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Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в школу в Пушкине

Из здания эвакуировали более 400 человек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва поступила в пятницу в одну из школ Пушкина. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В администрацию школы в городском округе Пушкино поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. В целях безопасности были эвакуированы 408 человек, из них 52 преподавателя и остальные дети", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, ожидается прибытие сотрудников оперативных служб для проверки информации и обследования территории.

Ранее в пятницу около 20 школ в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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