В Татарстане женщина и трое детей отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Женщина и трое детей в Татарстане отравились угарным газом. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 07:33 мск 10 января от дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение об отравлении в частном доме угарным газом четырех человек, из них трое детей. Погибших нет. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, женщина 1992 года рождения с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени" не нуждается в госпитализации. Трое малолетних детей с тем же диагнозом госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу Казани.