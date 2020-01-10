"Красавиа" эвакуировала людей с места вынужденной посадки Ми-8 в Красноярском крае

ТАСС, 10 января. Резервный борт авиакомпании "Красавиа" забрал людей с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Таймырском районе Красноярского края. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Все пассажиры и багаж были перегружены на резервный борт и в 15:15 (11:15 мск) вылетели в Хатангу", - сообщил собеседник агентства.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что проведет проверку по факту экстренной посадки вертолета.

"По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта - ч. 1 ст. 263 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту среди 14 пассажиров находились 12 детей и двое сопровождающих. Детей везли из поселка Сындасско, одного из самых северных населенных пунктов мира, большинство жителей которого - долганы. Дети многих северян учатся в интернатах, приезжая в семьи на каникулы.

Информация о происшествии поступила в 08:40 мск. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 206 км северо-восточнее населенного пункта Хатанга. Вертолет принадлежит авиакомпании "Красавиа". На его борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет.