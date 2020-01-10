{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Красавиа" эвакуировала людей с места вынужденной посадки Ми-8 в Красноярском крае

На борту вертолета среди 14 пассажиров находились 12 детей и двое сопровождающих

ТАСС, 10 января. Резервный борт авиакомпании "Красавиа" забрал людей с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Таймырском районе Красноярского края. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в авиакомпании.

"Все пассажиры и багаж были перегружены на резервный борт и в 15:15 (11:15 мск) вылетели в Хатангу", - сообщил собеседник агентства.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что проведет проверку по факту экстренной посадки вертолета.

"По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта - ч. 1 ст. 263 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту среди 14 пассажиров находились 12 детей и двое сопровождающих. Детей везли из поселка Сындасско, одного из самых северных населенных пунктов мира, большинство жителей которого - долганы. Дети многих северян учатся в интернатах, приезжая в семьи на каникулы.

Информация о происшествии поступила в 08:40 мск. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 206 км северо-восточнее населенного пункта Хатанга. Вертолет принадлежит авиакомпании "Красавиа". На его борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае
По данным СМИ, тело молодого мужчины нашли на железнодорожных путях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС