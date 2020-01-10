Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в пятницу.

"С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна", - рассказал Скляр. По его словам, правительственная комиссия по установлению причин крушения не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

"Комиссия отмечает, что работы по обработке данного воздушного судна противообледенительной жидкостью были выполнены частично. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора. Противообледенительной жидкостью крылья самолета не обрабатывались", - пояснил вице-премьер.

Он отметил, что 27 декабря не производилась обработка противообледенительной жидкостью аналогичного типа воздушного судна компании Bek Air, вылетевшего утром по маршруту Алма-Ата - Атырау. Комиссия также изучает информацию по данному полету.

Заместитель премьер-министра сообщил, что при анализе и изучении данных комиссия выдвинула четыре версии крушения самолета. "Первая - нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Вторая - воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение. Третья - ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая - отказ авиационной техники", - пояснил он.

Скляр добавил, что нарушений по загрузке и центровке воздушного судна не выявлено. "Комиссией в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не было", - рассказал вице-премьер.

По его словам, антикоррупционная служба Алма-Атинской области проводит досудебное расследование "по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алма-Аты". "Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата (администрации) Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства", - добавил Скляр.

Как он отметил, согласно санитарным правилам, в границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать вновь строящуюся жилую застройку, садоводческие товарищества или индивидуальные дачные участки. "Для размещения всех объектов любой высоты на удалении до 4 км от ближайшей точки взлетно-посадочной полосы <...> требуется согласование комиссии аэропорта. Однако такое согласование [объекты вблизи аэропорта] не проходили. В ходе расследования будет рассмотрена ответственность виновных должностных лиц", - указал вице-премьер.

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