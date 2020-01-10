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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Иран может обратиться к России и странам ЕС за помощью в расшифровке самописцев Boeing

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" разбился после взлета из аэропорта Тегерана

ТЕГЕРАН, 10 января. /ТАСС/. Иран может обратиться к России, Франции, Украине, Германии или Канаде с просьбой о помощи в расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Тегеране лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

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Об этом заявил в пятницу глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Конечно, у нас не очень хорошие отношения с компанией Honeywell [производитель бортовых самописцев], - приводит его слова агентство ILNA. - Однако Франция, Германия, Канада, Украина и Россия также в ограниченном порядке используют это оборудование, и мы можем обратиться к ним".

В среду Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. 

Теги
УкраинаКанадаИранГерманияРоссияФранцияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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