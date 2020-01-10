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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Офис генпрокурора Украины просит Канаду предоставить данные о катастрофе Boeing в Иране

Киев запрашивает информацию, озвученную Джастином Трюдо, о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного попадания ракеты в украинский самолет

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить имеющуюся информацию о крушении украинского самолета Boeing-737 в Иране. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного дела по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ", - говорится в сообщении.

В офисе генерального прокурора уточнили, что запрашивают информацию, озвученную 9 января премьер-министром Канады Джастином Трюдо, о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного попадания ракеты в украинский самолет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также призвал всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Глава государства также заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но она пока не подтверждена.

Теги
УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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