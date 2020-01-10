Канадская делегация отправилась в Тегеран для расследования катастрофы Boeing-737

ТЕГЕРАН, 10 января. /ТАСС/. Делегация из 10 канадских представителей отправилась в Тегеран для расследования катастрофы украинского самолета Boeing-737.

На эту тему

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Делегация из 10 представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета", - приводит слова Мусави пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что это решение "принято в соответствии с договоренностями между министерствами иностранных дел Ирана и Канады".