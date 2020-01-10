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Дело Александра Винника
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Верховный суд Греции отклонил ходатайство защиты Винника по переносу слушаний

Адвокат россиянина заявила, что ни ее подзащитному, ни его другим адвокатам не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами делам
Александр Винник Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Александр Винник
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 10 января. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Пленум Государственного совета - Верховного административного суда Греции отклонил в пятницу ходатайство защиты россиянина Александра Винника по переносу слушаний на другую дату. Об этом сообщила председатель суда Екатерини Сакелларопулу после совещания 33 судей, участвующих в слушаниях, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

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По ее словам, "пленум Госсовета принял единогласно решение отказать в удовлетворении прошения защиты перенести рассмотрение дела на другую дату".

Греческий адвокат россиянина Зои Константопулу потребовала перенести заседание на другую дату, отметив, что "второй уполномоченный адвокат Никос Константопулос заболел и не смог присутствовать на заседании". Она также подчеркнула, что ни самому подзащитному, ни его адвокатам не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами делам.

"Я подала всего четыре ходатайства о доступе к материалам дела, из которых два первых были отклонены, а третье удовлетворено лишь частично во второй половине дня 8 января. Мне предоставили в помещении канцелярии материалы на три часа без права ксерокопирования документов, так что полноценно ознакомиться с материалами дела было невозможно. Четвертое ходатайство было связано с неполнотой материалов дела, которые необходимо дополнить важными документами", - сказала Константопулу.

Адвокат указала, что министерство юстиции, выступающее стороной дела, не предоставило полный комплект документов. По ее словам, в деле отсутствуют решения, в частности, Салоникского апелляционного административного суда об отклонении апелляции защиты на отказ о предоставлении Виннику политического убежища в Греции.

Константопулу отметила, что "в подвешенном состоянии осталась процедура рассмотрения второго прошения о предоставлении Виннику политического убежища в Греции на основании новых открывшихся данных". В частности, речь идет об угрозе его жизни в случае выдачи его в США и Францию.

В свою очередь председатель суда объявила об отказе сообщить адвокатам и подзащитному состав суда, что, по словам Константопулу, "нарушает как право на беспристрастный суд, так и право требовать отвода отдельных судей".

В рассмотрении апелляции Винника пока объявлен перерыв. Пленум слушает другие дела, которых на день заявлено около сорока. Дело Винника значится в этом списке десятым.

Теги
ГрецияРоссияДело Александра Винника
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