СК возбудил дело после смерти ребенка, отравившегося в кафе спорткомплекса в Перми

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка, который отравился в кафе спорткомплекса "Олимпия" в Перми. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

15 ноября 2019 года после посещения кафе в спорткомплексе "Олимпия" 11-летний мальчик почувствовал себя плохо, в тяжелом состоянии его госпитализировали. Также в больницу с отравлением поступили еще более 30 человек, которые ели в этом же кафе и в кафе "Овсянка" в центре Перми, у всех пострадавших был диагностирован сальмонеллез. Позднее выяснилось, что продукты для двух кафе закупали у одного поставщика.

Следственный комитет тогда возбудил дело. Всего пострадавшими по делу признали 35 человек, в том числе троих детей, один из них умер в больнице в конце декабря.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливаются.