{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после смерти ребенка, отравившегося в кафе спорткомплекса в Перми

В ноябре прошлого года в больницу попали более 30 человек, которые также ели в кафе спорткомплекса "Олимпия"

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка, который отравился в кафе спорткомплекса "Олимпия" в Перми. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

На эту тему

15 ноября 2019 года после посещения кафе в спорткомплексе "Олимпия" 11-летний мальчик почувствовал себя плохо, в тяжелом состоянии его госпитализировали. Также в больницу с отравлением поступили еще более 30 человек, которые ели в этом же кафе и в кафе "Овсянка" в центре Перми, у всех пострадавших был диагностирован сальмонеллез. Позднее выяснилось, что продукты для двух кафе закупали у одного поставщика.

Следственный комитет тогда возбудил дело. Всего пострадавшими по делу признали 35 человек, в том числе троих детей, один из них умер в больнице в конце декабря.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливаются.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае
По данным СМИ, тело молодого мужчины нашли на железнодорожных путях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС