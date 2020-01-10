{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае

По данным СМИ, тело молодого мужчины нашли на железнодорожных путях

УФА, 10 января. /ТАСС/. Уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь военного комиссариата республики Елена Мустафина.

"Андрей Михайлов был уроженцем Башкирии, он действительно погиб в Хабаровском крае. Со стороны главы региона и военного комиссариата республики будет оказана помощь в транспортировке тела, выражаем соболезнования родственникам погибшего. Пока более полной информацией мы не владеем", - сообщила Мустафина.

Военнослужащий погиб в результате несчастного случая, уточнила собеседница агентства, сославшись на командование военной части, в которой служил Михайлов.

По информации информагентства "Башинформ", погибшему исполнился 21 год, он служил в городе Бикин Хабаровского края. Трагический инцидент произошел 6 января, тело военнослужащего обнаружили на железнодорожных путях.

Теги
РоссияБашкортостанХабаровский край
Реклама на ТАСС
На борту совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind пассажиров не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС