Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае

УФА, 10 января. /ТАСС/. Уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь военного комиссариата республики Елена Мустафина.

"Андрей Михайлов был уроженцем Башкирии, он действительно погиб в Хабаровском крае. Со стороны главы региона и военного комиссариата республики будет оказана помощь в транспортировке тела, выражаем соболезнования родственникам погибшего. Пока более полной информацией мы не владеем", - сообщила Мустафина.

Военнослужащий погиб в результате несчастного случая, уточнила собеседница агентства, сославшись на командование военной части, в которой служил Михайлов.

По информации информагентства "Башинформ", погибшему исполнился 21 год, он служил в городе Бикин Хабаровского края. Трагический инцидент произошел 6 января, тело военнослужащего обнаружили на железнодорожных путях.