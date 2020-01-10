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Пять взрослых и четыре ребенка пострадали в массовом ДТП в Пермском крае

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из легковых автомобилей на встречную полосу
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© Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении автобуса и нескольких автомобилей в районе города Краснокамска (Пермский край). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону информировали, что детей среди пострадавших нет.

"По нашим данным, [пострадали] девять человек, из них четверо детей", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла около 14:30 по местному времени (12:30 мск) на 472-м км автодороги М-7 "Волга". Двигаясь в направлении города Нытвы, водитель Lada Granta стал обгонять большегруз. Водитель двигавшийся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на полосу встречного движения.

"В результате произошло столкновение семи транспортных средств: большегруз, "Газель", легковые автомобили и автобус, в котором находились 36 пассажиров. По предварительной информации, в больницу доставлены девять человек, четверо из них - дети. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства автоаварии", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС РФ, в автобусе находились 37 человек, из которых 35 подростки 10-11 лет из спортивной команды, которые ехали из города Чайковский.

Теги
РоссияПермский край
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