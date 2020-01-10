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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области

Подозреваемый в коррупции бывший губернатор Ивановской области попал в больницу

По словам адвоката, Павел Коньков находится в критическом состоянии

ТАМБОВ, 10 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, арестованный в мае прошлого года по делу о коррупции, в очередной раз с приступом диабета попал в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Об этом ТАСС в пятницу сообщила адвокат подозреваемого Анна Коткова.

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Как ранее сообщал ТАСС, впервые Коньков попал в больницу в сентябре прошлого года. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние, но из-за постоянного стресса оно снова ухудшилось.

"Павел Алексеевич в очередной раз попал в больницу при "Матросской Тишине", состояние у него критическое, очень высокий сахар, у него инсулинозависимый диабет. Лечение он получает, дозы лекарств увеличены вдвое", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, защита неоднократно пыталась обжаловать его арест в связи с состоянием здоровья, настаивая на домашнем аресте под поручительство двух депутатов Госдумы. Однако суд счел это невозможным. "Я обратилась везде, где только можно: к уполномоченному по правам человека при президенте, в Общественный совет при УФСИН, в Минздрав, в СК к [Александру] Бастрыкину, в генпрокуратуру к [Юрию] Чайке. Ответы пока пришли только от уполномоченного и из Общественного совета, пишут, что не вправе вмешиваться в ход следствия", - рассказала Коткова.

Она подчеркнула, что Конькову по-прежнему отказывают в свидании с родными. С мая прошлого года он не видел ни супругу, ни детей. Своей вины бывший губернатор не признает.

Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции, затем его доставили в Москву. По версии следствия, Коньков, управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин вместе с пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Теги
Коньков, Павел АлексеевичРоссияИвановская областьДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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