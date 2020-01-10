МАК готов оказать содействие в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в случае обращения Ирана готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing 737. Об этом сообщили в пресс-службе МАК, отвечая на запрос ТАСС.

"Учитывая международное признание МАК как независимого органа расследования, огромный опыт МАК при расследовании более 800 авиационных происшествий, наличие необходимого оборудования и специалистов, имеющих опыт расследований с самолетами типа Boeing 737, в случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования", - сообщили в МАК.

В пресс-службе отметили, что иранская сторона информировала МАК о катастрофе, но по вопросам ее участия в расследовании не обращалась.