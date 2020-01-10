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По факту оборота никотиновых смесей возбуждено 13 уголовных дел

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в регионах было проведено 23 тыс. проверок

ГОРКИ, 10 января. /ТАСС/. 13 уголовных дел возбуждено по факту оборота никотиносодержащих жевательных смесей, 400 соответствующих сайтов отправлены на блокировку. Об этом в пятницу доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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Он отметил, что во исполнение поручения, которое Медведев дал в конце декабря, было проведено 23 тыс. проверок в регионах страны. "Только за выходные установлено 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями..., и наши подразделения вышли с предложением в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов в судебном порядке", - сказал Колокольцев.

"13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям уголовного кодекса для пресечения подобного рода деятельности", - заключил министр.

Он сообщил также, что в более 20 субъектах Федерации региональными актами уже наложен запрет на оборот никотиновых смесей, еще в 15 регионах готовятся аналогичные меры.

Медведев потребовал довести до завершения все начатые мероприятия: "Принять акты, запрещающие торговлю этой дрянью на территории всего Евразийского союза, и, естественно, довести до логического конца правоохранительные мероприятия, уголовные дела расследовать, передать в суд для наказания [виновных]".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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