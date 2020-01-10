Экипаж не пострадал при жесткой посадке самолета Nordwind в Анталье

АНКАРА, 10 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Самолет российской авиакомпании Nordwind, совершивший в пятницу жесткую посадку в аэропорту Антальи, летел без пассажиров. Как сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье, никто из экипажа не пострадал.

"По информации, полученной из местного офиса Nordwind в Анталье, подтверждаем, что самолет этой авиакомпании совершил жесткую посадку. Он летел без пассажиров, пострадавших нет, есть только технические повреждения борта", - сказал собеседник агентства.

По данным турецкого портала Airporthaber, лайнер А321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросил экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Портал публикует фотографию поврежденного участка, на которой видна деформация и поврежденная обшивка воздушного судна.