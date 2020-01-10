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Суд приговорил генерала Чваркова к трем годам колонии условно за хищение 4,3 млн рублей

Он намерен обжаловать приговор
Сергей Чварков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Чварков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Второй Западный военный суд в пятницу приговорил условно к трем годам колонии экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, признав его виновным в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать Чваркова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года без штрафа. Считать назначенное наказание условным, установить испытательный срок на два года", - огласил приговор судья Константин Репета. Судебное решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда РФ.

Суд огласил только вводную и резолютивную часть, так как дело рассматривалось в закрытом режиме. При этом суд отменил арест на изъятые ранее денежные средства у генерала в размере 450 тыс. рублей и отменил ранее избранную Чваркову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При назначении условного наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: боевые заслуги генерала, состояние его здоровья, безупречную службу, выслугу лет (с августа 1978 года) и государственные награды.

Суд также разъяснил генералу и его адвокатам, что в случае подачи жалобы на приговор вышестоящая инстанция может отменить условное наказание и назначить ему реальный срок. "Конечно, обжалую", - сообщил генерал корреспонденту ТАСС. "Никаких доказательств вины нашего подзащитного обвинением не было представлено", - отметил в свою очередь адвокат Павел Лапшов.

Дело генерала

Уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года, 30 октября 2018 года генерал был задержан. Второй Западный военный суд [ранее Московский военный гарнизонный суд] избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Перед передачей дела в суд Чваркову была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере по восьми эпизодам преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В период предварительного следствия Чварков обвинялся в том, что после подписания госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией Генштаба и АО "НПО "Русбитех", "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Речь идет о закрытом госконтракте на оказание военной организации специальных технических услуг в период с 2015 по 2017 год. По результатам расследования генералу предъявили обвинение в окончательной редакции в том, что, находясь на посту замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, он похитил у семи подчиненных зарплату в размере 4,3 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу изначально было признано Министерство обороны РФ, затем - семеро подчиненных генерала, от имени которых получались денежные средства. По словам адвоката подсудимого Павла Лапшова, подчиненные его подзащитного "потерпевшими себя не считают" и просят суд оправдать Чваркова.

Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Чварков отстранен от занимаемой должности. Вину он не признает. Защита обвиняемого считает, что в уголовном деле генерала нет ни доказательств вины, ни состава преступления, а само уголовное дело было возбуждено незаконно.

В ходе прений сторон военный прокурор попросил суд назначить наказание генералу в виде четырех лет и шести месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима и лишить воинского звания. Кроме того, прокуратура просила назначить ему штраф в размере 450 тыс. рублей и запретить занимать руководящие должности сроком на два года.

Дело насчитывает около 30 томов и слушалось в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов.

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