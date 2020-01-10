В Москве задержаны двое студентов МГИМО, избившие и ограбившие сына Жванецкого

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих молодых людей, которые несколько дней назад напали на сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нападение произошло несколько дней назад возле ресторана грузинской кухни на Минской улице в Москве. Из-за малозначительного эпизода на Жванецкого-младшего напали два человека, нанесли побои, а также забрали часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей. В настоящее время нападавшие задержаны. По предварительным данным, они студенты МГИМО, приехали в Россию из Казахстана", - сообщил собеседник агентства.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). "Второй пока находится в статусе свидетеля", - отметил источник.

Участвовавшие в драке вызваны администрацией МГИМО для дачи объяснений, сообщили в пресс-службе университета. "Студенты вызваны в администрацию университета для дачи объяснений", - заявили в пресс-службе вуза.