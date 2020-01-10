{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержаны двое студентов МГИМО, избившие и ограбившие сына Жванецкого

Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей
Описание
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих молодых людей, которые несколько дней назад напали на сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Нападение произошло несколько дней назад возле ресторана грузинской кухни на Минской улице в Москве. Из-за малозначительного эпизода на Жванецкого-младшего напали два человека, нанесли побои, а также забрали часы и деньги. Материальный ущерб составил 13 тыс. рублей. В настоящее время нападавшие задержаны. По предварительным данным, они студенты МГИМО, приехали в Россию из Казахстана", - сообщил собеседник агентства.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). "Второй пока находится в статусе свидетеля", - отметил источник.

Участвовавшие в драке вызваны администрацией МГИМО для дачи объяснений, сообщили в пресс-службе университета. "Студенты вызваны в администрацию университета для дачи объяснений", - заявили в пресс-службе вуза.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Суд оставил под стражей трех фигурантов дела Baring Vostok
Срок их содержания под стражей продлен до 13 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС