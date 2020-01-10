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Двоих жителей Ростовской области задержали за похищение таксиста

Злоумышленники признали свою вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Совершавшие разбойные нападения жители города Гуково в Ростовской области задержаны по подозрению в похищении водителя такси. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

В отношении двух жителей города Гуково возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 2 января подозреваемые в городе Гуково совершили нападение на водителя такси, переместили его в багажник автомобиля и перевезли на территорию Красносулинского района, после чего нанесли мужчине телесные повреждения и скрылись с места происшествия.

"Будучи допрошенными следователем об обстоятельствах произошедшего, они признали свою вину в совершении похищения водителя такси, а также сообщили о совершенных ими ранее разбойных нападениях на офисы организаций микрозаймов", - уточнили в СК.

Подозреваемых арестовали.

Теги
РоссияРостовская область
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