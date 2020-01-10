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Более 280 объектов в Петербурге за день получили сообщения о минировании

Источник в экстренных службах сообщил, что все они оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Экстренные службы Санкт-Петербурга в пятницу получили анонимные сообщения о минировании более 280 объектов на территории города, проверки показали, что все они оказались ложными. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сообщения были по более чем 280 объектам, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства. Очевидцы в течение дня в социальных сетях сообщали об эвакуации из торговых центров, в том числе из двух ТРЦ "Мега" из-за угрозы взрыва. В Ленинградской области местные СМИ сообщали об эвакуации школы в Выборге.

Утром в районные суды Петербурга поступили сообщения о "минировании", из зданий был эвакуирован персонал. Сообщения оказались ложными, после проверки суды вернулись к работе. Аналогичная ситуация произошла в городе и в четверг - в городе были проверены около 250 объектов, в том числе суды, гостиницы, торговые центры, магазины, Эрмитаж и другие здания, угроза также не подтвердилась.

Сообщения о "минировании" поступают в суды Петербурга и другие объекты уже более месяца практически каждый рабочий день. Все они оказываются ложными.

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РоссияСанкт-Петербург
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