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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Фонд Baring Vostok назвал фигурантов дела Калви "единственными реальными пострадавшими"

Речь идет о трех фигурантах дела, которых суд оставил под стражей до 13 февраля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Продление до 13 февраля срока содержания под стражей троим фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви необоснованно и незаконно. Об этом в пятницу заявили ТАСС в пресс-службе фонда.

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"Продление ареста для Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова абсолютно необоснованно и незаконно. Единственные реальные пострадавшие в этом деле - это именно они, а не банк, который получил доход, и не миноритарные акционеры, которые за время следствия захватили тот самый банк", - говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что закон запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, добавив, что фигуранты дела имеют малолетних детей на иждивении.

Басманный суд Москвы в пятницу продлил до 13 февраля срок содержания под стражей трем фигурантам дела. Срок содержания под стражей продлен партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову и директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину.

Ранее суд продлил срок содержания под домашним арестом партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору банка по инвестициям Александру Цакунову.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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