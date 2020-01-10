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Уровень преступности в Ленинградской области в 2019 году вырос на 12%

Прокурор региона Борис Марков выразил обеспокоенность невысоким уровнем раскрываемости преступлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных на территории Ленинградской области в прошлом году, увеличилось на 12%. Об этом журналистам в пятницу сообщил прокурор Ленинградской области Борис Марков.

"Увеличение преступлений [в 2019 году] - на 12%. <…> В абсолютных цифрах это составляет 24 433 преступления", - сказал прокурор.

Он отметил, что в 2018 году рост уровня преступности в регионе составил 15%. По словам Маркова, почти половина преступлений (около 10,5 тыс.), совершенных в Ленинградской области в 2019 году, касаются краж.

"Положение тревожное", - резюмировал Марков, выразив обеспокоенность невысоким уровнем раскрываемости преступлений.

Кроме того, 13 уголовных дел об убийствах, прокуратура региона поставила на учет, выявив их в 2019 году из числа ранее укрытых правоохранительными органами.

Теги
РоссияЛенинградская область
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