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В Гонконге госпитализировали еще 6 человек с пневмонией после поездок в Ухань

Среди заболевших двое детей в возрасте 3 и 4 лет
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© AP Photo/Vincent Yu

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 января. /ТАСС/. Еще 6 человек госпитализировали в Гонконге за последние сутки после недавних поездок в город Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка вызванной новым типом коронавируса пневмонии. Об этом сообщили в пятницу службы здравоохранения специального административного района.

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"Пациенты помещены в карантин, их состояние стабильное", - отмечается в заявлении. Они были доставлены в больницы с температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии. Среди заболевших двое детей в возрасте 3 и 4 лет.

В общей сложности с аналогичными симптомами с начала года здесь госпитализированы 54 человека после поездок в этот китайский город. К настоящему времени 31 пациент выписан.

По последним данным, неизвестная форма пневмонии диагностирована у 59 человек в Ухане. Как сообщают исследователи из КНР, предварительные результаты лабораторных исследований показали, что возбудителем стал коронавирус нового типа. Многие случаи заболевания связывают с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

Чтобы не допустить распространение инфекции, власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, используют сканеры в аэропорту для выявления пассажиров с повышенной температурой.

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