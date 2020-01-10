Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики

МЕХИКО, 10 января. /ТАСС/. Ребенок устроил в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила на своем сайте газета "Milenio" со ссылкой на Аделаидо Флореса, представителя регионального управления общественной безопасности.

По его словам, при чрезвычайном происшествии пострадали еще шесть человек, в том числе несколько детей. Согласно уточненным данным, учащемуся, который открыл огонь, было 12 лет.

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