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Обновлено 

Ребенок устроил стрельбу в школе на севере Мексики

Он убил учительницу и покончил с собой

МЕХИКО, 10 января. /ТАСС/. Ребенок устроил в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила на своем сайте газета "Milenio" со ссылкой на Аделаидо Флореса, представителя регионального управления общественной безопасности.

По его словам, при чрезвычайном происшествии пострадали еще шесть человек, в том числе несколько детей. Согласно уточненным данным, учащемуся, который открыл огонь, было 12 лет.

В новость были внесены изменения (19:16 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Мексика
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