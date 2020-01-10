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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Помпео: США считают вероятным то, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой

Госсекретарь США считает необходимым подождать, пока пройдет расследование

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Власти США считают вероятным, что потерпевшей крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит иранской ракетой. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Белом доме.

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"Мы считаем вероятным, что этот самолет был сбит иранской ракетой. Мы собираемся подождать, пока пройдет расследование, чтобы прийти к окончательному выводу. Важно, чтобы мы добрались до сути дела", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. "Когда мы дождемся результатов этого расследования, я уверен, что мы и мир предпримем соответствующие действия в ответ", - добавил Помпео.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. 10 января его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что Оттава располагает информацией, в том числе от канадских разведслужб, что лайнер мог быть сбит ракетой класса "земля - воздух". Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что техническая неисправность, по его мнению, не является причиной катастрофы. Организация гражданской авиации Ирана версию о попадании в лайнер ракеты отрицает. Оснований обвинять Иран в ответственности за падение Boeing сейчас нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Теги
УкраинаКанадаСШАИранВенесуэлаРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдДжонсон, БорисПомпео, Майкл (Майк)Крушение Boeing-737 в Тегеране
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