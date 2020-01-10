СБУ проверяет версию попадания ракеты в Boeing

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает версии попадания ракеты и теракта среди возможных причин авиакатастрофы с украинским Boeing в Иране, однако подчеркивает преждевременность каких-либо выводов. Об этом в пятницу заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и так далее. Все вопросы сейчас прорабатываются", - цитирует его пресс-служба СБУ.

Баканов добавил, что версия о теракте также проверяется СБУ. "Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию". - подчеркнул он, призвав "набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов".

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном. 10 января его канадский коллега Джастин Трюдо сообщил, что, по имеющейся у Оттавы информации, лайнер мог быть сбит ракетой класса "земля - воздух". Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу на брифинге для журналистов подтвердил, что, по мнению Вашингтона, самолет мог быть сбит иранской ракетой. Организация гражданской авиации Ирана версию попадания в лайнер ракеты отвергает.