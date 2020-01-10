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Власти считают, что на устроившего стрельбу в Мексике школьника могли повлиять видеоигры

Название видеоигры Natural Selection было у него на футболке

МЕХИКО, 10 января. /ТАСС/. Многопользовательский шутер мог повлиять на ребенка, устроившего в пятницу стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Такое мнение высказал на пресс-конференции губернатор региона Мигель Анхель Рикельме.

"Похоже, на ребенка оказала влияние видеоигра Natural Selection ( англ. "Естественный отбор" - прим. ТАСС), название которой было у него на футболке", - приводит слова политика на своем сайте газета El Universal. Школьник, у которого при себе было два пистолета, убил учительницу, ранил еще шестерых человек, в том числе пятерых детей, после чего покончил с собой. По данным властей, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Известно, что 12-летний мальчик, которого воспитывала бабушка, получал хорошие оценки и не страдал какими-либо расстройствами поведения. Прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств трагедии.

Теги
Мексика
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Правительство Мексики поможет в расследовании стрельбы в школе в штате Коауила
Школьник убил учительницу и ранил еще шестерых человек
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