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Правительство Мексики поможет в расследовании стрельбы в школе в штате Коауила

Школьник убил учительницу и ранил еще шестерых человек

МЕХИКО, 10 января. /ТАСС/. Федеральное правительство Мексики готово оказать помощь в расследовании трагедии в городе Торреон в штате Коауила, где в пятницу произошла стрельба в школе. Об этом сообщил в Twitter министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо Монтаньо.

"Со стороны силового блока правительства мы готовы в полной мере помочь начавшемуся расследованию этих прискорбных событий", - говорится в записи. Школьник, у которого при себе было два пистолета, убил учительницу, ранил еще шестерых человек, в том числе пятерых детей, после чего покончил с собой. По данным властей, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Известно, что мальчик, которого воспитывала бабушка, получал хорошие оценки и не страдал какими-либо расстройствами поведения.

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Мексика
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