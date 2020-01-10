{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция задержала иранца с мачете неподалеку от резиденции Трампа во Флориде

При этом газета Daily News не уточняет, взят ли Масуд Золех под стражу

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Гражданин Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег задержан в пятницу в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила издающаяся в городе Палм-Бич газета Daily News со ссылкой на представителя городской полиции Майкла Огродника.

По его данным, во время задержания у мужчины изъят паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Золеха. Во время личного досмотра у него найдены мачете, топорик с остроконечным лезвием и $22 тыс. наличными. Основанием для действий полиции стал тревожный звонок, поступивший органам правопорядка в пятницу утром.

Установлено, что у Золеха имеется автомобиль, который был оставлен на парковке международного аэропорта Палм-Бич. Газета не уточняет, взят ли иранец под стражу. Ему предписано явиться в суд.

Это не первый инцидент в Мар-а-Лаго. В декабре прошлого года полиция Палм-Бич задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа. После задержания выяснилось, что срок действия американской визы 56-летней Цзин Лу истек.

В ноябре того же года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
СМИ: в Индии 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком
По данным газеты The Times of India, еще 21 человека госпитализировали с серьезными ожогами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС