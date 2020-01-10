СМИ: полиция задержала иранца с мачете неподалеку от резиденции Трампа во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Гражданин Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег задержан в пятницу в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщила издающаяся в городе Палм-Бич газета Daily News со ссылкой на представителя городской полиции Майкла Огродника.

По его данным, во время задержания у мужчины изъят паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Золеха. Во время личного досмотра у него найдены мачете, топорик с остроконечным лезвием и $22 тыс. наличными. Основанием для действий полиции стал тревожный звонок, поступивший органам правопорядка в пятницу утром.

Установлено, что у Золеха имеется автомобиль, который был оставлен на парковке международного аэропорта Палм-Бич. Газета не уточняет, взят ли иранец под стражу. Ему предписано явиться в суд.

Это не первый инцидент в Мар-а-Лаго. В декабре прошлого года полиция Палм-Бич задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа. После задержания выяснилось, что срок действия американской визы 56-летней Цзин Лу истек.

В ноябре того же года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США.