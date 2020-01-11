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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

"Международные авиалинии Украины" прокомментировали признание Ираном вины за сбитый Boeing

Директор МАУ Евгений Дыхне отметил, что не сомневался в непричастности компании к катастрофе

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Директор "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в непричастности компании к крушению самолета в Иране.

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"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой ужасной авиакатастрофы", - написал он в Facebook.

Ранее появилось заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на полном признании вины Тегераном.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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