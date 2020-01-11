Черный ящик со сбитого украинского самолета могут отправить для расшифровки во Францию

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Записи с бортового самописца украинского самолета, который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - приводит его слова в субботу агентство IRNA.

В то же время телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила в субботу со ссылкой на источник в Организации гражданской авиации Ирана, что окончательное решение об отправке черного ящика за границу еще не принято.