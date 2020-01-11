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В Кирове ищут 11-летнюю девочку, не вернувшуюся из школы

Она ушла в школу днем 10 января и пропала

ТАСС, 11 января. Полиция Кирова объявила в розыск 11-летнюю девочку, которая в пятницу днем ушла из школы и пропала. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы УМВД России по Кировской области.

"Ее приметы: на вид 11-12 лет, рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Особая примета: дефект лица в области правого глаза и носа. Была одета в темно-зеленую шапку с помпоном из меха, зеленый пуховик до колен с меховым воротником, черные колготки, бордовые сапоги. Также при себе имела школьный рюкзак черного цвета", - говорится в сообщении.

10 января около 13:30 ребенок ушел из школы №50 Кирова. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, просят позвонить в полицию.

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РоссияКировская область
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