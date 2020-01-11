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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

СБУ рассматривала в качестве одной из причин катастрофы в Иране работу ЗРК в ручном режиме

Накануне эксперты спецгруппы СБУ, имея необходимые данные, остановились на двух версиях: поражение самолета ракетой или теракт

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривала в качестве одной из причин крушения украинского самолета в Иране работу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) в ручном режиме. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Ивана Баканова.

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"Мы рассматривали человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы - работа зенитного ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты", - сказал Баканов.

Он добавил, что накануне во время заседания специальной рабочей группы СБУ, "[эксперты], имея необходимые данные, остановились на двух версиях: поражение самолета ракетой или теракт". "Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет МАУ, ("Международные авиалинии Украины") подтвердила первую версию расследования, к которой склонялась СБУ", - сказал Баканов.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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