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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Орловской области

Еще семь человек пострадали

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован на Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane. В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.

 

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