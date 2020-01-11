При крушении украинского лайнера под Тегераном погибли 13 афганцев

ТАСС, 11 января. В результате крушения украинского самолета, произошедшего в среду под Тегераном, погибли 13 граждан Афганистана. Об этом, как передал телеканал TOLO news , заявил в субботу афганский президент Ашраф Гани.

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"К сожалению, среди жертв авиакатастрофы под Тегераном 13 граждан Афганистана", - указал Гани. В своем обращении афганский президент выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших.

Одновременно глава Афганистана поручил правительству страны "обобщить информацию о родственниках и членах семей жертв авиакатастрофы, проживающих в Афганистане, для оказания им необходимой поддержки".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. 11 января генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.