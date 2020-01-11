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В Москве напали на главбуха фирмы, создающей защиту от мошенничества с банковскими картами

Неизвестный несколько раз ударил женщину ножом в шею и грудь, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападение совершили в Москве на главного бухгалтера компании PBF GROUP, разрабатывающей и продающей банкам средства защиты от мошенничества с банковскими картами. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На женщину, главного бухгалтера PBF GROUP, совершено нападение вечером 9 января. Неизвестный напал на нее около подъезда дома на улице Шверника и несколько раз ударил ножом в шею и грудь", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшая - жена муниципального депутата Академического района от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили.

В пресс-службе столичного управления полиции ТАСС сообщили, что в 20:45 мск на улице Шверника, 8, неизвестный нанес колото-резаные ранения гражданке 1983 года рождения и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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