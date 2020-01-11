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В Калуге столкнулись маршрутка и две легковушки

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребенка

ТАСС, 11 января. Маршрутный автобус Mercedes и два легковых автомобиля столкнулись в Калуге, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Авария произошла в районе дома №287 на ул. Московской, столкнулись Citroen, Nissan и маршрутка Mercedes. "В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир, мальчик четырех лет, автомобиля Citroen; мальчик трех лет из Mercedes, женщина - пассажир Nissan, - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 33-летний водитель Citroen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes, который отлетел в ехавший рядом Nissan.

Утром в Калуге прошел сильный снег. Синоптики регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждали автолюбителей об осложнении дорожной обстановки.

Теги
РоссияКалужская область
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