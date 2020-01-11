СМИ: немецкий футболист погиб в Австралии после нападения акул

ТАСС, 11 января. Немецкий футболист американской студенческой команды "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб после нападения акул во время отдыха в Австралии. Об этом сообщает австралийский портал PerthNow.

По информации источника, 21-летний Биригитти, поскользнувшись, упал с обрыва в море. Он не смог справиться с сильным течением, и его вынесло в открытое море, где на него напали акулы. От полученных травм футболист скончался.

Биригитти выступал за "Гастинг" c 2016 года по 2017 год, он стал победителем чемпионата Национальной ассоциации межуниверситетского спорта в составе клуба. Руководство клуба выразило соболезнования родным и близким погибшего.