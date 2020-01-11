{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: немецкий футболист погиб в Австралии после нападения акул

21-летний Эрик Биригитти упал с обрыва в море

ТАСС, 11 января. Немецкий футболист американской студенческой команды "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб после нападения акул во время отдыха в Австралии. Об этом сообщает австралийский портал PerthNow.

По информации источника, 21-летний Биригитти, поскользнувшись, упал с обрыва в море. Он не смог справиться с сильным течением, и его вынесло в открытое море, где на него напали акулы. От полученных травм футболист скончался.

Биригитти выступал за "Гастинг" c 2016 года по 2017 год, он стал победителем чемпионата Национальной ассоциации межуниверситетского спорта в составе клуба. Руководство клуба выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Еще семь человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС