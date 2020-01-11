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В Ираке убили видеооператора Ruptly

Саафу Гали убили в городе Басра, когда он освещал проходящие там акции протеста

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Оператор видеоагенства Ruptly Саафа Гали был убит неизвестными в Ираке. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале в субботу.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", - написала она.

В пятницу неизвестные застрелили на юге Ирака двух журналистов спутникового телеканала "Диджля". Как сообщила сама телестанция, репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Саафа Гали были убиты в городе Басра, когда освещали проходящие там акции протеста.

Видеоагентство Ruptly является частью международной телевизионной сети RT.

Теги
Ирак
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