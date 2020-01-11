Ребенок погиб при съезде иномарки в кювет в Башкирии

УФА, 11 января. /ТАСС/. Автомобиль Kia Venga съехал в кювет и опрокинулся в Чишминском районе Башкирии, двое детей пострадали, один из них умер по дороге в больницу. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла около 18:00 (16:00 мск) на 38-м км автодороги Арслан - Чишмы - Киргиз - Мияки. "По предварительным данным, 35-летняя уфимка за рулем Kia Venga допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 12-летняя дочь водителя скончалась по дороге в медучреждение. Вторая 10-летняя дочь госпитализирована", - говорится в сообщении.