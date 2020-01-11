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На трассе во Владимирской области восстановили движение после ДТП

В результате ЧП погибли три человека и один пострадал
ДТП во Владимирской области
© УМВД по Владимирской области

ТАСС, 11 января. Движение восстановлено на участке трассы в Ковровском районе Владимирской области, где в субботу столкнулись ВАЗ и Land Rover и погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Владимирской области.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 16:10 мск у деревни Глебово.

"В настоящее время движение на этом участке пути восстановлено", - сказал ответственный от руководства управления ГИБДД Лев Железников.

Он уточнил, что, по предварительной информации, 50-летний водитель Land Rover выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом. Отечественная легковушка после этого перевернулась, а иномарка загорелась.

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