"Никто не отвертится от наказания". Зеленский выступил с обращением по поводу Boeing-737

После катастрофы самолета ряд украинских политиков подверг критике как Зеленского, так и компанию МАУ, которая совершала авиарейсы в Иран. Между тем директор компании Евгений Дыхне сообщил на брифинге, что никаких запретов на полет Boeing не было. "На момент вылета из аэропорта Борисполь (Киев) у авиакомпании не было данных [о запрете рейса]. На момент вылета из аэропорта Тегерана тоже никакой информации не было, никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам", - сказал Дыхне.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал , что 8 января самолет был сбит по ошибке. В результате катастрофы погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что родственники погибших получат компенсации, а все виновные в трагедии понесут наказание.

Он также опроверг информацию иранской стороны о том, что экипаж Boeing не выходил на связь с диспетчером после вылета из аэропорта Тегерана. "После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера", - подчеркнул Дыхне и добавил, что подобные факты "сложно скрыть". По словам директора компании, у наземных служб "остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий".

"Никаких отклонений от маршрута, о которых кто-то хочет намекнуть, не было", - добавил вице-президент МАУ Игорь Сосновский. По его словам, пилот вел диалог с аэропортом Тегерана до момента катастрофы. "Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования", - сказал он, выразив убеждение в том, что "вскоре эта информация будет доступна документально".

Власть и эксперты работали системно

Зеленский в субботу в видеообращении к украинскому народу сообщил, что власть и специалисты работали системно для выяснения всех обстоятельств трагедии. "Мы работали системно и без истерик ради одного - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы", - сказал он. "Хочу особо отметить работу украинских экспертов в Иране. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду", - сказал глава государства.

"И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт нанесения удара по самолету и свою вину в катастрофе. Этому также способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я от имени украинского народа выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций", - сказал президент.

Зеленский заверл, что украинское правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран, добавил он.

Буквально через несколько минут после обращения президента премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выплатит по 200 тыс. гривен (около $8,3 тыс.) семьям погибших и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Иран принес извинения

По словам Зеленского, в субботу он провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого последний извинился за случившееся. "Он [Роухани] извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных", - отметил Зеленский.

Украинская сторона настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними проститься", - подчеркнул глава государства. В свою очередь Роухани заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшей работы.

"Мы также договорились [с Роухани] о начале совместной работы по расшифровке "черных ящиков" и о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации, - сказал Зеленский. - Мы договорились, что никто не отвертится".

После признания иранской стороной вины в катастрофе офис генерального прокурора Украины переквалифицировал уголовное дело - теперь оно расследуется по статье об умышленном убийстве.

"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Расследование поручено вести Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.