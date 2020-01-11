{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

"Никто не отвертится от наказания". Зеленский выступил с обращением по поводу Boeing-737

По словам президента Украины, признанию Ирана в поражении ракетой самолета способствовала работа органов власти и специалистов, поддержка со стороны международных партнеров и настойчивая позиция мирового сообщества
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Трехдневное расследование авиакатастрофы пассажирского Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране завершилось признанием иранской стороны в непреднамеренном поражении украинского лайнера ракетой.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что 8 января самолет был сбит по ошибке. В результате катастрофы погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что родственники погибших получат компенсации, а все виновные в трагедии понесут наказание.

МАУ не имела оснований для отмены рейса из Тегерана

После катастрофы самолета ряд украинских политиков подверг критике как Зеленского, так и компанию МАУ, которая совершала авиарейсы в Иран. Между тем директор компании Евгений Дыхне сообщил на брифинге, что никаких запретов на полет Boeing не было. "На момент вылета из аэропорта Борисполь (Киев) у авиакомпании не было данных [о запрете рейса]. На момент вылета из аэропорта Тегерана тоже никакой информации не было, никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам", - сказал Дыхне.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

Он также опроверг информацию иранской стороны о том, что экипаж Boeing не выходил на связь с диспетчером после вылета из аэропорта Тегерана. "После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера", - подчеркнул Дыхне и добавил, что подобные факты "сложно скрыть". По словам директора компании, у наземных служб "остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий".

"Никаких отклонений от маршрута, о которых кто-то хочет намекнуть, не было", - добавил вице-президент МАУ Игорь Сосновский. По его словам, пилот вел диалог с аэропортом Тегерана до момента катастрофы. "Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования", - сказал он, выразив убеждение в том, что "вскоре эта информация будет доступна документально".

Власть и эксперты работали системно

Зеленский в субботу в видеообращении к украинскому народу сообщил, что власть и специалисты работали системно для выяснения всех обстоятельств трагедии. "Мы работали системно и без истерик ради одного - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы", - сказал он. "Хочу особо отметить работу украинских экспертов в Иране. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду", - сказал глава государства.

"И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт нанесения удара по самолету и свою вину в катастрофе. Этому также способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я от имени украинского народа выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций", - сказал президент.

Зеленский заверл, что украинское правительство предоставит финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран, добавил он.

Буквально через несколько минут после обращения президента премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выплатит по 200 тыс. гривен (около $8,3 тыс.) семьям погибших и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Иран принес извинения

По словам Зеленского, в субботу он провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого последний извинился за случившееся. "Он [Роухани] извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных", - отметил Зеленский.

Украинская сторона настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними проститься", - подчеркнул глава государства. В свою очередь Роухани заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшей работы.

"Мы также договорились [с Роухани] о начале совместной работы по расшифровке "черных ящиков" и о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсации, - сказал Зеленский. - Мы договорились, что никто не отвертится".

После признания иранской стороной вины в катастрофе офис генерального прокурора Украины переквалифицировал уголовное дело - теперь оно расследуется по статье об умышленном убийстве.

"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Расследование поручено вести Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Пермском крае застрахованы в "СФ Адонис"
В результате происшествия ранения получили 12 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС