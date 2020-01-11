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Пострадавшие в результате хлопка на заводе в Белгородской области находятся в реанимации

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в результате ЧП пострадали четыре человека

ТАСС, 12 января. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате хлопка пылевоздушной смеси на территории комбикормового завода в Белгородской области. Все они находятся в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона

Ранее в МЧС России информировали о пяти пострадавших. В департаменте здравоохранения региона сообщали, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Четыре пострадавших. Все четверо находятся в Центральной районной больнице Борисовки, у всех ожоги разной степени и шоковое состояние. Они сейчас находятся в реанимации. По предварительной оценке врачей Борисовской ЦРБ, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в район выехали профильные ожоговые специалисты из областной больницы, которые дадут окончательное заключение о состоянии пострадавших.

Информация о ЧП поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу района в 21:49. По данным МЧС, после хлопка в 7-этажном здании начался пожар, несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление, произошло частичное обрушение панелей.

Теги
РоссияБелгородская область
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