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Работа завода под Белгородом, где произошел хлопок пылевоздушной смеси, приостановлена

Здание обесточено, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области

ТАСС, 12 января. Работа комбикормового завода в селе Беленькое в Белгородской области, где в субботу произошел хлопок пылевоздушной смеси, приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Предприятие в данный момент не работает, здание обесточено", - сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК по Белгородской области проводит проверку по факту хлопка пылевоздушной смеси. Старший помощник руководителя регионального ведомства Елена Козырева уточнила, что о причинах произошедшего можно будет говорить только после осмотра места происшествия.

Информация о ЧП поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 21:49 мск. В МЧС России сообщили о пяти пострадавших, по данным пресс-службы правительства Белгородской области, их четверо. Пострадавшие госпитализированы с ожогами в Борисовкую ЦРБ. После хлопка в 7-этажном здании начался пожар, несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление, произошло частичное обрушение панелей, уточнили в МЧС.

О предприятии

Комбикормовый завод в селе Беленькое принадлежит предприятию "Новоборисовское ХПП", которое занимается выработкой обогащенных гранулированных комбикормов для свиней расчетной производительностью 420 т в сутки (20 т в час).

Теги
РоссияБелгородская область
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